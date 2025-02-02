Про це повідомляє ДСНС.
“Рятувальники ліквідували пожежу на цивільному підприємстві у Слобідському районі Харкова, спричинену ворожим обстрілом цієї ночі”, — йдеться в дописі.
Нагадаємо, у Харкові після влучання російського ударного безпілотника у виробничо-складську будівлю, сталася масштабна пожежа. Горіли текстильні вироби, сировина з поліефіру на площі близько 2000 кв. м.
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