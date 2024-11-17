Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його інформацією кореспондента, про розмову із Путіним Шольц розповів на пресконференції в аеропорту перед відбуттям в Ріо-де-Жанейро на саміт «Групи 20».

Свій дзвінок Путіну Шольц вважає важливим, зокрема тому, аби сказати Путіну, що він не має розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших у світі зменшиться та що ніщо не може вирішуватися через голову українців.

Шольц додав, що останніми днями та тижнями обговорював з багатьма колегами ситуацію в Україні, зокрема, з Президентом США Джо Байденом і обраним Президентом Дональдом Трампом, з лідерами Великої Британії та Франції, «та багато разів з Президентом України Володимиром Зеленським».

Глава уряду ФРН назвав розмову з Путіним вичерпною, але такою, яка засвідчила, що позиція очільника Кремля щодо війни не змінилась, «і це погана новина». Війна, повторив Шольц, закінчиться лише тоді, коли Путін відмовиться від своїх імперських цілей.

Шольц навів ще один аргумент на захист свого дзвінка в Москву: він вважає поганою ідею, якби відбулась розмова між обраним президентом США та очільником Кремля і не було розмови між Путіним і главою уряду важливої європейської держави.

“Ми не повинні мати ілюзій і бути наївними. Росія і її президент розпочали цю війну, … вони готові ризикувати ресурсами, у тому числі своїми людьми, для здійснення плану загарбати Україну, відібрати в неї суверенітет і демократію. Ми не можемо цього дозволити і не дозволимо. Тому важливо дати сьогодні зрозуміти, що ми не припинимо нашу підтримку. З боку Росії було би ілюзією думати, що Україна в майбутньому не зможе розраховувати на нашу підтримку”, — заявив Шольц.

Канцлер також висловив жаль з приводу того, що Президент України Володимир Зеленський не був запрошений на зустріч у Бразилії, на відміну від попередніх зустрічей «Групи 20», і заявив, що він і деякі інші лідери активно лобіювали цю ідею.

Нагадаємо, Путін не буде присутнім на саміті через побоювання бути заарештованим за ордером МУС.