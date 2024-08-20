Білий дім заявив про незмінність своєї позиції, попри операцію в Курській області.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр журналістам на борту президентського літака.

Вона повідомляє, що позиція США щодо можливості далекобійних ударів по території Росії залишається незмінною, попри те, що Збройні сили України здійснили операцію в Курській області. Коментуючи ситуацію, вона зазначила, що українці захищають свою територію від наступу РФ.

“Що я скажу, так це те, що наша політика (щодо далекобійних ударів – Ред.) не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього”, – сказала Жан-П’єр.

Карін Жан-П’єр також зазначила, що США не брали участі у плануванні або підготовці цієї операції.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів працювати над тим, щоб західні країни розширили дозвіл на використання переданої ними далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Також недавно стало відомо, що США фактично блокують дозвіл Великої Британії на застосування Україною ракет Storm Shadow на території РФ через побоювання адміністрації Байдена щодо можливої ескалації війни.