Про це повідомляє Повітряне командування “Південь” на сторінці у Facebook.

Зазначається, що цього дня вдалося знищити шість розвідувальних безпілотників: по два “ZALA” і “Supercam” та по одному “Мерлін-ВР” і “Орлан-10”, а також два ударних дрони “Ланцет”.

Крім того, російські окупаційні війська атакували Одещину двома балістичними ракетами, ймовірно “Іскандер-М”. Як випливає з повідомлень мера Одеси Геннадія Труханова, атака відбувалася двома хвилями, між якими оголошували відбій повітряної тривоги. У місті пролунало щонайменше два вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня війська РФ атакували Сумську область ударними дронами типу Shahed. Через атаку через атаку росіян були знеструмлені населені пункти області у кількох районах. Загалом, минулої ночі сили протиповітряної оборони збили 24 ворожі безпілотники у 12 областях України.