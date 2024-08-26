Сили та засоби протиповітряної оборони уразили близько 15 російських ракет і до 10 дронів, що прямували на Київ.

Про це у Телеграмі повідомила Київська міська військова адміністрація.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, черговий масований, комбінований ракетно-дроновий удар по Україні розпочався близько 3-ї години ночі з атаки численних ударних безпілотників. До 10 таких дронів (на кшталт Shahed) з різних напрямків заходили на Київ, але ППО усі ворожі безпілотні апарати знищила ще на підступах до міста.

Близько 5-ї години ранку Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що загарбники підняли в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Військово-морські сили України зафіксували вихід у море чотирьох носіїв ракет “Калібри” загальним залпом до 28 ракет.

Згодом ворог підняв у небо шість стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, потім три МіГ-31К з ракетами “Кинджал”.

“До всього цього арсеналу додалися запуски балістичних ракет з Криму та західних областей Росії”, – зазначив Попко.

За попередньою інформацією, підкреслив він, “головною метою складної, комбінованої атаки усіх цих численних крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет та ударних дронів стали об’єкти інфраструктури. На Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Під час атаки цих крилатих ракет ворог випустив в напрямку столиці поспіль кілька балістичних ракет, в тому числі і аеробалістичний “Кинджал”.

ППО уразила близько 15 ракет (тип та кількість зазначать Повітряні сили).

“Прямо зараз триває атака на Київ ударних БПЛА з різних напрямків. Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятки ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин”, – наголосив начальник КМВА.

Наразі у Києві без руйнувань та потерпілих, але через ракетну атаку Укренерго розпорядилося запровадити екстрені відключення світла. Виникли проблеми з електропостачанням в багатьох районах столиці.

Тому, повідомив Попко, він “видав розпорядження щодо розгортання по Києву усіх пунктів незламності. Енергетики працюють щоб повернути світло в домівки киян”.