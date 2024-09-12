У ніч проти 12 вересня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69, двома крилатими ракетами Х-22/32 та 64 ударними дронами Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони знищили 44 безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Телеграмі.

Так, балістичні «іскандери» росіяни випустили з Курщини та вдарили ними по Чернігівщині. Ракети Х-22/32 окупанти випустили із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, а ракету Х-59/69 — із Брянської області рф. «Шахеди» ворог запускав з Курська та Єйська, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони. У результаті протиповітряного бою вдалося збити 44 ударних дрони. Ще три ворожі безпілотники полетіли назад у росію, ще чотири — локаційно втрачені. У Повітряних силах також зазначили, що завдяки активній протидії більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.