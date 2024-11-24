Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у семи областях України.

Про це повідомили в Повітряних Силах України.

“Протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях. 19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони”, — йдеться в дописі.

Уночі 24 листопада 2024 року (із 00.30) окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської обл.

Загалом було виявлено та здійснено супровід 73 ворожих БпЛА.

В повітрі ще є 4 ворожих БпЛА, бойова робота триває. До відбиття нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.