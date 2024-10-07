У ніч на 7 жовтня Росія здійснила четверту за місяць атаку на Київ за допомогою безпілотників. ППО збила близько 15 ворожих дронів неподалік столиці.

Про це повідомили у КМВА.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад дві години.

Як і практично кожної ночі, російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати. На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків.

“Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені”, — зазначили у адміністрації.

Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.