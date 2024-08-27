З початку доби 27 серпня сили протиповітряної оборони збили близько 15 російських ударних дронів і кілька ракет навколо Києва.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що цієї ночі ворог здійснив комбінований ракетно-дроновий удар по Україні, використовуючи ударні безпілотники, балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети. У Києві повітряна тривога оголошувалася чотири рази, тривала сумарно понад п’ять годин.

Першою тривогу спричинила атака дронів, попередньо ідентифікованих як Shahed, які наближалися до міста хвилями з різних напрямків. Близько 3-ї години ночі російські військові підняли в повітря кілька МіГ-31К, які випустили ракети “Кинджал” через Київську область у напрямку заходу України.

Близько 5-ї ранку стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101 по Києву. Повітряна атака завершилася хвилями атак баражуючих боєприпасів.

Сили ППО знищили всі повітряні цілі, що наближалися до столиці, включно з півтора десятками дронів і кількома ракетами. У лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського районів зафіксували падіння уламків, які спричинили кілька пожеж. Частину з них вже ліквідовано, решта знаходиться під контролем.

Оперативні служби продовжують працювати на місці, інформації про постраждалих або руйнування в столиці немає, підкреслив начальник КМВА.