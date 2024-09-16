У ніч на 16 вересня сили протиповітряної оборони знищили майже 20 російських безпілотників у повітряному просторі навколо Києва. За попередніми даними, в столиці обійшлося без жертв і руйнувань.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“Як і попередні напади — ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт “Shahed”. Але на відміну від останніх атак, ця була масована”, — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в столиці тривала близько 3,5 годин приблизно з 2 години ночі. На Київ російські безпілотники рухалися з різних напрямків і різними групами.

Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці “майже два десятки” БПЛА ворога.

За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.