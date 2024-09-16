Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
“Як і попередні напади — ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт “Shahed”. Але на відміну від останніх атак, ця була масована”, — йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога в столиці тривала близько 3,5 годин приблизно з 2 години ночі. На Київ російські безпілотники рухалися з різних напрямків і різними групами.
Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці “майже два десятки” БПЛА ворога.
За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.
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