Понад 30 ворожих БПЛА знищено над Києвом і на підступах

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

“На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.

Попко зазначив, що Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.

За даними оперативного зведення, на цю хвилину у Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Дані попередні, додав Попко, інформація уточнюється.

О 6:33 у столиці знову було оголошено повітряну тривогу. Ворог направив декілька дронів на місто.

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