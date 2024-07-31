Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
“На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.
Попко зазначив, що Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.
За даними оперативного зведення, на цю хвилину у Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Дані попередні, додав Попко, інформація уточнюється.
О 6:33 у столиці знову було оголошено повітряну тривогу. Ворог направив декілька дронів на місто.