У ніч на 31 липня росіяни здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по всій Україні. Київ зазнав найінтенсивнішої атаки з початку цього року, тривога тривала понад 7 годин. ППО знищила понад 30 ворожих безпілотників.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

“На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.

Попко зазначив, що Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.

За даними оперативного зведення, на цю хвилину у Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Дані попередні, додав Попко, інформація уточнюється.

О 6:33 у столиці знову було оголошено повітряну тривогу. Ворог направив декілька дронів на місто.