У ніч на 31 липня росіяни здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по всій Україні. Київ зазнав найінтенсивнішої атаки з початку цього року. ППО знищила понад 40 ворожих безпілотників.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

“На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.

Попко зазначив, що Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.

За даними оперативного зведення, на цю хвилину у Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Дані попередні, додав Попко, інформація уточнюється.

О 6:33 у столиці знову було оголошено повітряну тривогу. Ворог направив декілька дронів на місто.

Після відбою тривоги Попко заявив, що поблизу столиці збили понад 40 ворожих БпЛА.

“Під час ранкової, другої, хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника“, — пише Попко.

Він додав, що точні цифри нададуть Повітряні сили і подякував захисникам за відмінну роботу.

“Наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно! В Києві на цю хвилину попередньо без жертв та руйнувань”, – підсумував Попко.