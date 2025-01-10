Prada залучила до консультацій банк Citi, щоб визначити доцільність угоди. Джерела на ринку зазначають, що власник Versace, компанія Capri Holdings Ltd., звернулася до Barclays для вивчення варіантів подальшого розвитку бренду, а також інших марок у своєму портфелі, таких як Jimmy Choo.

Про це повідомляє Bloomberg.

Спекуляції щодо можливого придбання виникли після того, як спроба об’єднання Capri з Tapestry, Inc. на суму 8,5 мільярда доларів була зупинена через судове рішення про замороження угоди через регуляторні питання.

“Prada консультується з Citi щодо можливості придбання Versace, але жодних офіційних заяв наразі немає”, – йдеться у повідомленні.

Після появи цієї інформації акції Prada в Гонконзі залишилися майже без змін. Представники компанії відмовилися від коментарів, а представники Citi не були доступні для відповідей.

Раніше повідомлялося, що Prada, яка залишається однією з небагатьох успішних компаній на тлі загального спаду в секторі розкоші, продемонструвала зростання продажів на 18% у третьому кварталі минулого року завдяки популярності бренду Miu Miu серед молоді.