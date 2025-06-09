Суд у Празі засудив колумбійця за підпал автобусів із ймовірним зв’язком із Росією

Про це повідомляє американське інформагентство Associated Press.

9 червня Міський суд Праги виніс вирок громадянину Колумбії Андресу Альфонсо де ла Оз де ла Крусу, засудивши його до 8 років позбавлення волі за підпал автобусів та спробу організувати ще один підпал. Чеська влада вважає, що його могли завербувати російські спецслужби, про що повідомляє американське інформагентство Associated Press.

Крім ув’язнення, суд зобов’язав Андреса відшкодувати збитки, які склали 115 тисяч чеських крон, що приблизно дорівнює 5300 доларам США.

26-річного колумбійця затримали рік тому за підозрою у підпалі трьох автобусів у Празі. Суд встановив, що він знімав свої дії на відео та намагався втекти з місця злочину.

Слідство виявило, що чоловік отримував інструкції через месенджер Telegram, а за виконання завдань йому обіцяли винагороду у 3000 доларів. Також він планував ще один підпал, ймовірно, у кінотеатрі в Празі.

“Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала раніше заявляв, що цей невдалий підпал, ймовірно, був частиною гібридної війни Росії проти Чехії.” – Associated Press

На початку травня цього року у Лондоні відбулася серія підпалів, пов’язаних із майном та житлом лідера британського уряду Кіра Стармера. У цих злочинах підозрюють трьох чоловіків, серед яких є й громадяни України.