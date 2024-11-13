Український військовий Рудоманов відреагував на заплановану акцію ЛГБТК+ активістів, яка збігається з Днем пам’яті жертв Голодомору.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Військовий висловив думку, що організатори обрали цю дату свідомо, щоб привернути до себе більше уваги.

“Вони не могли не знати про цей день”, – зазначає Рудоманов.

Він наголосив, що організатори прагнуть викликати реакцію суспільства, аби показати, що “всі проти них” та додає, що це може сприяти отриманню подальшої фінансової підтримки для проєктів захисту прав ЛГБТК+.

Таке співпадіння викликає занепокоєння у частини суспільства, адже День пам’яті жертв Голодомору вважається одним із найважливіших національних траурних днів.