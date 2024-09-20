Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ всюдихід-амфібію “ТАХА”. Це унікальна розробка українських інженерів, здатна долати відстані на будь-якій місцевості.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу. Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі.

Цей транспортний засіб може перевозити до однієї тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді — до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби. Крім того, “ТАХА” долає перешкоди заввишки понад один метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги — це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

“Цей транспорт вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися”, — повідомляють в міністерстві.