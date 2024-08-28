Про це повідомили в Службі безпеки України та Черкаській обласній прокуратурі.

За даними слідства, весною підозрюваного дистанційно завербували російські спецслужби. До «уваги» окупантів чоловік потрапив як прихильник прокремлівських Telegram-каналів, де він публікував антиукраїнські коментарі.

У прокуратурі повідомили, що протягом березня-серпня 2024 року чоловік передавав представнику ФСБ дані про наслідки ракетних ударів, місця дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також дані про розташування органів влади та військового управління в Покровському районі Донецької області.

За даними СБУ, найбільше росіян цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ. Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокацію мостів, які використовують ЗСУ на східному фронті.

«Щоб зібрати інформацію, агент об’їжджав місцевість, а також “втемну” намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег. Потім він складав агентурний “звіт”, в якому вказував потенційні цілі на електронних картах», — повідомили в СБУ.

Служба безпеки затримала підозрюваного. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.