Учасник конфлікту заявив про це у себе на сторінці у Facebook.
Власник будівельної компанії «Автострада», що неодноразово вигравала тендери «Великого будівництва», не поділив столик в ресторані, який розташований в Гудвайн.
“Дякую керівництву Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України за швидку реакцію, яка свідчить про те, що така поведінка є недопустима і не може кидати тінь на високе звання Поліцейський, серед яких багато порядних і відданих професії людей”, – сказав Шкіль.
Раніше, Межа розповіла про перші новини скандалу з місця події. Суперечка сталась між вищезгаданим Максимом Шкілем та працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – Манасяном Віталієм.
“Сподіваюсь, що сьогоднішнішнє звільнення додасть Віталію трохи ввічливості і скромності та стане прикладом для багатьох таких «Віталіїв», як буває в житті”, – додає Максим Шкіль.
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