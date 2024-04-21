Бізнесмен Максим Шкіль не поділив столик у столичному ресторані, після чого працівника поліції, який зчинив лайку, було звільнено.

Учасник конфлікту заявив про це у себе на сторінці у Facebook.

Власник будівельної компанії «Автострада», що неодноразово вигравала тендери «Великого будівництва», не поділив столик в ресторані, який розташований в Гудвайн.

“Дякую керівництву Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України за швидку реакцію, яка свідчить про те, що така поведінка є недопустима і не може кидати тінь на високе звання Поліцейський, серед яких багато порядних і відданих професії людей”, – сказав Шкіль.

Раніше, Межа розповіла про перші новини скандалу з місця події. Суперечка сталась між вищезгаданим Максимом Шкілем та працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – Манасяном Віталієм.

“Сподіваюсь, що сьогоднішнішнє звільнення додасть Віталію трохи ввічливості і скромності та стане прикладом для багатьох таких «Віталіїв», як буває в житті”, – додає Максим Шкіль.