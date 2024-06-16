Працівників аграрного сектору будуть заброньовані на рік від мобілізації. Таке рішення прийнято для безпечного збору урожаю.

Про це сказав в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, передає “Суспільне”.

За словами Висоцького, було прийнято декілька рішень щодо мобілізації аграріїв, й одним з них є автоматична пролонгація наявного бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів.

“Друге — подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових”, — пояснив в.о. міністра.

Висоцький зауважив, що загальна норма бронювання становить до 50%, однак щодо деяких агропрофесій можна подати клопотання з поясненням, чому потрібно збільшити цю кількість.

Посадовець вважає, що найпотрібнішими професіями в аграрному секторі та Збройних силах України є інженерні, а саме трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.