Про це сказав в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, передає “Суспільне”.
За словами Висоцького, було прийнято декілька рішень щодо мобілізації аграріїв, й одним з них є автоматична пролонгація наявного бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів.
“Друге — подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових”, — пояснив в.о. міністра.
Висоцький зауважив, що загальна норма бронювання становить до 50%, однак щодо деяких агропрофесій можна подати клопотання з поясненням, чому потрібно збільшити цю кількість.
Посадовець вважає, що найпотрібнішими професіями в аграрному секторі та Збройних силах України є інженерні, а саме трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.
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