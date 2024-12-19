Сьогодні, 19 грудня, працівники семи підприємств Amazon вийшли на страйк, вимагаючи від компанії укладення трудової угоди в ключовий період роздрібних продажів. Профспілка Teamsters повідомила, що страйки почалися після того, як Amazon проігнорувала встановлений ними термін для переговорів, який був визначений на неділю. Компанія стверджує, що не очікує серйозних наслідків для своєї діяльності через ці страйки, які профспілка називає найбільшими в історії компанії в США.

Про це пише Associated Press.

Teamsters представляє майже 10 000 працівників на 10 підприємствах Amazon, що є невеликою частиною від 1,5 мільйона осіб, які працюють в компанії. Протести відбуваються на складах у Сан-Франциско та шести доставних станціях у Каліфорнії, Нью-Йорку, Атланті та Іллінойсі. Водночас компанія заявляє, що водії, яких профспілка організувала впродовж останнього року, насправді є працівниками третіх осіб — Delivery Service Partners, а не безпосередньо Amazon.

“Вже більше року Teamsters продовжують навмисно вводити громадськість в оману, стверджуючи, що вони представляють “тисячі співробітників і водіїв Amazon”. Вони цього не роблять, і це ще одна спроба проштовхнути неправдивий наратив”, – заявила речниця Amazon Келлі Нантел.

Профспілка Teamsters заявила, що Amazon фактично контролює всі дії водіїв і має бути визнана їх роботодавцем. Декілька американських трудових регуляторів підтримали цю позицію в поданнях до Національної ради з трудових відносин (NLRB). У вересні, під тиском цієї ситуації, Amazon підвищила заробітну плату водіям.

Окрім того, Starbucks Workers United оголосила можливість страйку після останніх переговорів з керівництвом Starbucks.

Профспілка зазначає, що хоча Starbucks і провела більше восьми багатоденних сесій переговорів з робітниками, досі залишаються невирішені питання щодо справедливих умов праці.

Starbucks в свою чергу спростовує заяви профспілки і стверджує, що переговори були продуктивними та компанія залишається відданою укладанню угоди.