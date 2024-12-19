Про це пише Associated Press.
Teamsters представляє майже 10 000 працівників на 10 підприємствах Amazon, що є невеликою частиною від 1,5 мільйона осіб, які працюють в компанії. Протести відбуваються на складах у Сан-Франциско та шести доставних станціях у Каліфорнії, Нью-Йорку, Атланті та Іллінойсі. Водночас компанія заявляє, що водії, яких профспілка організувала впродовж останнього року, насправді є працівниками третіх осіб — Delivery Service Partners, а не безпосередньо Amazon.
“Вже більше року Teamsters продовжують навмисно вводити громадськість в оману, стверджуючи, що вони представляють “тисячі співробітників і водіїв Amazon”. Вони цього не роблять, і це ще одна спроба проштовхнути неправдивий наратив”, – заявила речниця Amazon Келлі Нантел.
Профспілка Teamsters заявила, що Amazon фактично контролює всі дії водіїв і має бути визнана їх роботодавцем. Декілька американських трудових регуляторів підтримали цю позицію в поданнях до Національної ради з трудових відносин (NLRB). У вересні, під тиском цієї ситуації, Amazon підвищила заробітну плату водіям.
Окрім того, Starbucks Workers United оголосила можливість страйку після останніх переговорів з керівництвом Starbucks.
Профспілка зазначає, що хоча Starbucks і провела більше восьми багатоденних сесій переговорів з робітниками, досі залишаються невирішені питання щодо справедливих умов праці.
Starbucks в свою чергу спростовує заяви профспілки і стверджує, що переговори були продуктивними та компанія залишається відданою укладанню угоди.
- Протести у Грузії: зупинка євроінтеграції, розгони активістів та до чого тут порівняння з Майданом
- У Тбілісі розігнали акцію протесту: затримано десятки людей
- Спецназ Грузії не зміг до ранку розігнати мітингувальників: акція протесту у Тбілісі триває