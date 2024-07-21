Про це Київська ОВА повідомила у Телеграмі.

Представники південнокорейської корпорації KIND разом із заступницею голови Київської ОДА Лесею Карнаух відвідали лікарню «Охматдит». Вони оглянули руйнування, завдані російським ракетним ударом, та передали лікарні фінансову допомогу.

У КОВА зазначили, що ресурс для підтримки «Охматдиту» зібрали працівники компанії.

«Ініціатива підтримати лікарню власними коштами виникла у співробітників KIND в перші хвилини після того, як вони побачили фотографії наслідків невиправданої жорстокості до українських дітей. І тому під час першого ж після атаки візиту, керівник спеціального підрозділу – генеральний менеджер цієї корейської організації Му Хіук Лі, вже мав змогу передати допомогу на відбудову «Охматдиту», – йдеться в повідомленні.

Генеральний директор НДСЛ «Охматдит» Володимир Жовнір на вдячність передав благодійникам подарунок від маленьких пацієнтів закладу – дитячий малюнок.

8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов’янську. У столиці одна з ракет влучила в будівлю лікарні «Охматдит».