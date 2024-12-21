У США працівники мережі кав’ярень Starbucks, які входять до профспілки Workers United, розпочали п’ятиденний страйк. Участь у протестах беруть баристи в Лос-Анджелесі, Чикаго, Сіетлі, а згодом до них долучаться колеги з Колумбуса, Денвера та Піттсбурга. Причиною акції стали невирішені суперечки щодо зарплат, графіків роботи та умов праці.

Про це повідомляє Reuters.

“Страйк відбувається у період одного з найзавантаженіших сезонів для Starbucks, що може посилити його вплив, привернувши небажану увагу до трудових практик компанії”, – зазначила аналітик Emarketer Рейчел Вольфф.

Workers United заявила, що страйк може поширитися на сотні кав’ярень по всій країні до Святвечора. У Чикаго, наприклад, 100% працівників кав’ярні в районі Еджвотер долучилися до протесту, заявляючи про несправедливі трудові практики, такі як звільнення, зустрічі без вибору та тиск на профспілки. За словами працівників, зарплата в $21 на годину не відповідає рівню життя у великому місті через інфляцію та високі витрати.

Переговори між Starbucks та профспілкою розпочалися у квітні, але, за словами працівників, компанія досі не запропонувала серйозних економічних умов. Пропозиція про підвищення зарплати на 1,5% у наступні роки була відхилена профспілкою, яка вимагає підвищення мінімальної погодинної ставки на 64% відразу.

“Workers United пропонує негайне підвищення мінімальної зарплати для працівників на 64%, що є економічно неспроможним”, – відповіла компанія у заяві в п’ятницю.

Профспілка також подала скаргу до Національної ради з трудових відносин, звинувачуючи Starbucks у відмові вести переговори та недоброчесній поведінці під час обговорення економічних питань. Загалом, сотні скарг стосовно незаконних трудових практик були подані проти компанії.

Аналітики наголошують, що страйк, який збігся у часі з протестами працівників Amazon, може значно вплинути на репутацію Starbucks, яка і так намагається повернути довіру клієнтів під керівництвом нового директора Браяна Ніккола.