Про це повідомляє столична поліція.
Крім того, слідством встановлено ще п’ятьох потерпілих, з рахунків яких вони аналогічним чином зняли кошти. За вчинене фігурантами загрожує до 12 років позбавлення волі.
Встановлено, що до злочинної групи входило троє осіб: 32-річний керівник філії банку й двоє його знайомих. Працівник фінустанови обрав серед клієнтів банку жінку, на рахунку якої зберігається значна сума грошей та передав її дані 42-річному знайомому, який виготовив фіктивні документи на її ім’я. Надалі їхня 29-річна спільниця, використовуючи підроблені документи зняла з рахунку потерплої майже 6,2 млн грн.
Крім того, під час досудового розслідування поліцейські встановили ще п’ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники аналогічним чином зняли гроші. Точна сума завданих їм збитків наразі встановлюється, за попередніми підрахунками вона може сягати 10 млн грн.
Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів ряд речових доказів, що підтверджують їх вину, серед яких зокрема «чорнові» записи та телефони з листуванням, перуки, які використовувала одна з фігуранток для маскування гроші та ювелірні прикраси, придбані за кошти потерпілих, а також три автомобілі.
Санкція інкримінованої фігурантам статті передбачає до 12 років ув’язнення.
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