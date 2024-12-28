Заходи з оповіщення військовозобов'язаних відбуваються на всій території Івано-Франківської області, включно з гірськолижними курортами.

Про це повідомив речник Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Дмитро Бойкалюк в коментарі обласному телебаченню “Галичина”.

Він зазначив, що раніше поширювана в ЗМІ інформація про відсутність перевірок документів та заходів оповіщення у відомих закладах відпочинку Франківщини не відповідає дійсності. Такі заходи продовжуються “на всіх теренах Прикарпаття, зокрема і на гірськолижних курортах”, запевнив Бойкалюк.

Речник ТЦК наголосив, що на території Івано-Франківщини працюють блок-пости й мобільні групи з оповіщення, а працівники ТЦК разом з правоохоронцями перевіряють військово-мобілізаційні документи у чоловіків, що прибувають в область.

Разом з тим Бойкалюк визнав, що під час перевірок гірськолижних курортів часто з’ясовується, що там переважно відпочивають військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, заброньовані відповідно до законодавства або чинні військовослужбовці, які перебувають у відпустці, на лікуванні чи реабілітації.