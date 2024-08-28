Після нападу на пост Луцького ТЦК, військові будуть відкривати вогонь на ураження у разі загрози працівнику ТЦК.

Про це йдеться у повідомленні Волинського обласного ТЦК та СП, яке було оприлюднено після озброєного нападу на пост охорони Луцького ОМТЦК та СП.

27 серпня вночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ОМТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі.

Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли згідно з обставинами та відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Його розшукують правоохоронці.

«А тепер поговоримо серйозно. ТЦК — це режимний обʼєкт. У випадку загрози життю військовослужбовців — вони відкриватимуть вогонь на ураження. Військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони — це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК. Всі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил. Від росіян ми могли чекати чого завгодно, але від своїх…», — зазначили в ТЦК.

Нагадаємо, вчора, 27 серпня, у Луцьку невідомий чоловік відкрив вогонь зі зброї по військовослужбовцях, які несли службу з охорони об’єкта на посту. Військові почали стріляти у відповідь. У результаті стрілянини був поранений 55-річний військовослужбовець. Його доправили у лікарню.