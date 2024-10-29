Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав подання президента Володимира Зеленського щодо відставки Генерального прокурора України Андрія Костіна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк за підсумками засідання, яке відбулося 29 жовтня.

Рішення було ухвалене 14 голосами з 19 членів комітету. На засіданні був присутній і сам Костін, який минулого тижня оголосив про відставку після ультиматуму з боку президента.

Андрій Костін обіймав посаду генерального прокурора з липня 2022 року, а його повноваження мали тривати до 2028 року.