Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк за підсумками засідання, яке відбулося 29 жовтня.
Рішення було ухвалене 14 голосами з 19 членів комітету. На засіданні був присутній і сам Костін, який минулого тижня оголосив про відставку після ультиматуму з боку президента.
Андрій Костін обіймав посаду генерального прокурора з липня 2022 року, а його повноваження мали тривати до 2028 року.
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