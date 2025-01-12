Про це написав блогер та волонтер Ігор Лаченков.
“Під час обшуків дітки вже не виглядали такими сміливими та веселими. Чекаємо деталі”, — йдеться у короткому повідомленні.
Серед знайдених заборонених предметів можна побачити пістолети, набої, ножі.
Раніше Лаченков писав, що серед учасників інциденту було помічено сина народного депутата від ОПЗЖ та син колишнього голови Лиману.
Згодом поліція повідомила, що завершила встановлення усіх учасників відео, в якому фігурують неповнолітні. З усіма учасниками та їх батьками ювенальні поліцейські провели бесіди.
Примітно, що один з учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.
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