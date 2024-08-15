Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
У 2022 році російські окупанти призначили керівника на захопленій території Херсонщини, який тиснув на місцевий бізнес і сприяв захопленню підприємств.
Восени того ж року він наказав створити тимчасову адміністрацію на Херсонському комбінаті хлібопродуктів, де зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним господарюючим суб’єктам.
Псевдогубернатор Херсона, виконуючи накази російського військово-політичного керівництва, організував вивезення зерна з України, переправивши понад 2,8 тисяч тонн ячменю на підконтрольні території.
За цими діями, які завдали шкоди Україні, йому пред’явлено підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
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