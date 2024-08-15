Правоохоронці оголосили підозру колишньому депутату Херсонської міської ради Володимиру Сальдо у викраденні майже трьох тисяч тонн українського зерна.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У 2022 році російські окупанти призначили керівника на захопленій території Херсонщини, який тиснув на місцевий бізнес і сприяв захопленню підприємств.

Восени того ж року він наказав створити тимчасову адміністрацію на Херсонському комбінаті хлібопродуктів, де зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним господарюючим суб’єктам.

Псевдогубернатор Херсона, виконуючи накази російського військово-політичного керівництва, організував вивезення зерна з України, переправивши понад 2,8 тисяч тонн ячменю на підконтрольні території.

За цими діями, які завдали шкоди Україні, йому пред’явлено підозру у порушенні законів та звичаїв війни.