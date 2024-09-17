Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

17 вересня в одному з Telegram-каналів з’явилася фотографія українського військовослужбовця, якому у груди встромили меч із написом «За Курськ». Інцидент стався в місті Новогродівка на Донеччині.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України), що передбачає покарання у вигляді від 10 до 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення.

«Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи свою надзвичайну жорстокість та цинічно ігноруючи будь-які міжнародні норми цивілізованого світу. Наша мета — знайти і покарати всіх, хто причетний до цих злочинів. Світ повинен побачити звірства окупантів і рішуче відреагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми зможемо притягнути до відповідальності це зло», — підкреслив генеральний прокурор Андрій Костін.

Наразі тривають оперативні слідчі дії з метою встановлення винних осіб і розслідування всіх обставин цього воєнного злочину.