

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Ім’я народного обранця, але джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Костянтина Бондарєва.

За даними слідства, нардеп, член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, у 2022–2023 роках направляв до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 громадянам як “водіям” для його супроводу. Утім, частина цих людей виїжджала й поверталася самостійно, а троє взагалі не повернулися до України.

“Задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі”, — додають у ДБР.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання підозрюваного та інших причетних осіб.