У середу, 4 вересня, Бюро економічної безпеки (БЕБ) здійснює санкціоновані обшуки в одній з мереж, що займається продажем мобільної техніки та аксесуарів, у межах розслідування кримінальної справи про ухилення від сплати податків.

Про це розповіли Суспільному в БЕБ.

Представники бюро зазначили, що решта деталей наразі залишається таємницею в рамках досудового розслідування.

Як уточнили джерела Суспільного в правоохоронних органах, мова йде про торговельну мережу “Ябко”.

До цього про обшуки в мережі магазинів повідомляли у Telegram-каналах. Зазначимо, у магазинах мережі «Ябко» продають техніку Apple. Мережа налічує десятки магазинів у всій Україні.