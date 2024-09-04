Про це розповіли Суспільному в БЕБ.

Представники бюро зазначили, що решта деталей наразі залишається таємницею в рамках досудового розслідування.

Як уточнили джерела Суспільного в правоохоронних органах, мова йде про торговельну мережу “Ябко”.

До цього про обшуки в мережі магазинів повідомляли у Telegram-каналах. Зазначимо, у магазинах мережі «Ябко» продають техніку Apple. Мережа налічує десятки магазинів у всій Україні.