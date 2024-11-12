Колишнього очільника КП "Київський метрополітен" підозрюють у службовій недбалості, що призвела до масштабних пошкоджень тунелів метро, зокрема між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними Подільської окружної прокуратури Києва, його дії спричинили затоплення тунелів і пошкодження гідроізоляції, що змусило столичну владу припинити рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії в грудні 2023 року.

“Підозрюваний не призначав комісію для огляду дефектних конструкцій та не вжив необхідних заходів для запобігання їх руйнуванню”, – зазначили у прокуратурі.

Згідно з результатами експертиз, тунелі метро на ділянці між «Деміївською» та «Либідською» не відповідали будівельним нормам і були в аварійному стані.

Через недбалість ексочільника метрополітену міський бюджет втратив понад 138,5 мільйонів гривень, а КП «Київський метрополітен» недоотримав доходи у сумі близько 26 мільйонів гривень.

У липні 2024 року підозру було висунуто також начальнику служби колій і головному інженеру КП “Київський метрополітен”. На сьогодні вживаються заходи для встановлення місцезнаходження колишнього керівника.