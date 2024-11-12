Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними Подільської окружної прокуратури Києва, його дії спричинили затоплення тунелів і пошкодження гідроізоляції, що змусило столичну владу припинити рух поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії в грудні 2023 року.
“Підозрюваний не призначав комісію для огляду дефектних конструкцій та не вжив необхідних заходів для запобігання їх руйнуванню”, – зазначили у прокуратурі.
Згідно з результатами експертиз, тунелі метро на ділянці між «Деміївською» та «Либідською» не відповідали будівельним нормам і були в аварійному стані.
Через недбалість ексочільника метрополітену міський бюджет втратив понад 138,5 мільйонів гривень, а КП «Київський метрополітен» недоотримав доходи у сумі близько 26 мільйонів гривень.
У липні 2024 року підозру було висунуто також начальнику служби колій і головному інженеру КП “Київський метрополітен”. На сьогодні вживаються заходи для встановлення місцезнаходження колишнього керівника.