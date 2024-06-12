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Правоохоронці розшукують зловмисників, які підпалили автівку ЗСУ у Дніпрі

У ніч проти 10 червня невідомі підпалили військовий мікроавтобус на автостоянці в Дніпрі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Середа, 12 червня 2024, 10:31

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що подія сталася в ніч проти 10 червня на автостоянці по вулиці Яскравій у Дніпрі.

“На місці події поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці на місці події зафіксували порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група людей.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

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Теги: Дніпро, ЗСУ, підпал

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