Правоохоронці розшукують зловмисників, які підпалили автівку ЗСУ у Дніпрі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Зазначається, що подія сталася в ніч проти 10 червня на автостоянці по вулиці Яскравій у Дніпрі.
“На місці події поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці на місці події зафіксували порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група людей.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
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