Про це повідомив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Денис Лисенко в етері “Суспільного”.

За його словами, найбільша кількість таких злочинів зафіксована в Донецькій області. Лисенко зауважив, що стрімкий зріст випадків вбивств українських захисників під час здачі в полон почався у кінці минулого року і досяг безпрецедентних масштабів в цьому.

Зазначається, що вчора в Донецькій області було зареєстровано ще два випадки вбивств українських військовополонених під час здачі в полон.

Перший інцидент стався 23 жовтня в східній частині міста Селидове, де окупанти вбили трьох військовополонених. Другий трапився 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської територіальної громади, де було розстріляно ще трьох полонених.

“Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування збройних сил рф, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їх припинення і покарання винних. Тому ми розглядаємо всі ці випадки комплексно і участь того чи іншого збройного підрозділу, звісно, аналізується нами у кожному конкретному випадку. Але це не знімає відповідальності з командирів”, – зазначив начальник управління.