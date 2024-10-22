В Одесі Служба безпеки України та Національна поліція затримали львів'янина, підозрюваного в організації вбивства місцевого голови громадського формування з охорони правопорядку за замовленням російських спецслужб.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний отримав замовлення на вбивство одеського бізнесмена, який очолює громадське формування з охорони правопорядку. Він залучив “кілера”, обіцяючи йому 80 тисяч доларів США за виконання завдання та надав детальну інформацію про жертву, включаючи фото, звички та місце проживання.

Завдяки злагодженим діям прокурорів, Служби безпеки України та поліції злочин було попереджено. Правоохоронці інсценували вбивство голови громадського формування, фото та відео з закривавленим чоловіком надали замовнику, а інформацію про нібито вбивство висвітлили у медіа.

“Організатора злочину затримано після надання “доказів” виконання замовлення. Вилучено телефон з листуванням з російським куратором, а також бойову гранату “Ф-1”, — йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що Росія замовила вбивство бізнесмена, тому що хотіла здійснити “показову” ліквідацію діяча, котрий публічно підтримував мобілізацію.

Також правоохоронці встановили, що після успішного виконання вбивства спецслужби РФ планували замовити вбивства інших активістів з публічною проукраїнською позицією.

Наразі перевіряють причетність підозрюваного до організації посягань на життя інших українських діячів на замовлення РФ, а також інших злочинів проти основ нацбезпеки України.

Фігуранту повідомили про підозру за такими статтями КК України: ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).