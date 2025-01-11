Співробітники столичної поліції та СБУ встановили особу чоловіка, який намагався підпалити прапорці на імпровізованій алеї пам’яті загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності. Правопорушником виявився 23-річний місцевий житель, наразі з ним працюють слідчі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

“Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів у результаті яких затримали молодика – ним виявився 23-річний киянин. Наразі з ним працюють слідчі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня в Telegram-каналах розповсюджували відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.

Правопорушник, здійснюючи наругу над меморіалом, хизувався своєю безкарністю. На камеру він казав про те, що поліцейські не охороняють алею пам’яті загиблих за Україну, а натомість зайняті охороною ханукії.