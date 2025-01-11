Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
“Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів у результаті яких затримали молодика – ним виявився 23-річний киянин. Наразі з ним працюють слідчі”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 січня в Telegram-каналах розповсюджували відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.
Правопорушник, здійснюючи наругу над меморіалом, хизувався своєю безкарністю. На камеру він казав про те, що поліцейські не охороняють алею пам’яті загиблих за Україну, а натомість зайняті охороною ханукії.
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