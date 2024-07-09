Правоохоронці заявили про затримання членів злочинної групи у Дніпрі: за даними слідства, ті викрали майже 1,5 млн грн з рахунків загиблих українських військових.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Фігуранти отримали підозри за статтями про крадіжку, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем. Максимальне передбачене покарання – вісім років тюрми.

Відомство заявляє: підозрювані, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих захисників.

ОГП пояснює, що серед учасників групи був IT-фахівець, який змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих військових.

Надалі фігуранти знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих й переказували гроші на власні рахунки, зауважують у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановили 20 потерпілих, а сума завданих збитків становить майже 1,5 млн грн.

Офіс генпрокурора пише, що під час обшуків у підозрюваних вилучили: телефони, комп’ютерну техніку, SIM-картки, військовий одяг та екіпірування, а також чорнові записи.

Всім учасникам групи обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.