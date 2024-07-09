Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Фігуранти отримали підозри за статтями про крадіжку, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем. Максимальне передбачене покарання – вісім років тюрми.
Відомство заявляє: підозрювані, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих захисників.
ОГП пояснює, що серед учасників групи був IT-фахівець, який змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих військових.
Надалі фігуранти знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих й переказували гроші на власні рахунки, зауважують у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановили 20 потерпілих, а сума завданих збитків становить майже 1,5 млн грн.
Офіс генпрокурора пише, що під час обшуків у підозрюваних вилучили: телефони, комп’ютерну техніку, SIM-картки, військовий одяг та екіпірування, а також чорнові записи.
Всім учасникам групи обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.