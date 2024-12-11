Регіональний центр прав людини разом із партнерами — Медійною ініціативою за права людини, Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Yahad-In Unum, OSINT FOR UKRAINE та Спільнотою Оленівки — надіслали повідомлення до Міжнародного кримінального суду із закликом розслідувати масове вбивство та катування українських військовополонених в Оленівці.

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії № 120 загинули десятки українських військовополонених, а сотні зазнали поранень у результаті нападу, організованого російськими окупаційними силами.

У колонії, яка розташована поблизу Оленівки на окупованій частині Донецької області, у різні проміжки часу утримувалися близько 2500 захисників Маріуполя після завершення оборони “Азовсталі” та їхньої здачі у полон.

За свідченнями очевидців, українські військовополонені утримувалися у нелюдських умовах. Їх били, позбавляли медичної допомоги, тримали в антисанітарії та ізоляції від зовнішнього світу. Обмеження контакту з родичами доповнює картину систематичних порушень Женевської конвенції з боку РФ.

Правозахисники приділили особливу увагу реконструкції подій у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, коли всередині одного з бараків пролунало два вибухи поспіль, внаслідок чого почалась пожежа. За результатами проведеного аналізу було встановлено, що ці вибухи були навмисною атакою з боку РФ. Про це свідчать фізичні сліди, показання очевидців та експертні висновки. На момент трагедії колонія перебувала під повним контролем російських окупаційних сил, що підтверджує відповідальність російської сторони.

Жертвами трагедії стали близько 200 осіб. Унаслідок вибуху загинуло щонайменше 45 полонених, ще щонайменше дев’ятеро померли згодом через умисне ненадання медичної допомоги адміністрацією колонії. Близько 140 інших військовополонених отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Правозахисники також ідентифікували осіб, які ймовірно причетні до вчинення воєнних злочинів щодо українських військовополонених. Серед них:

начальник колонії Сергій Євсюков (ймовірно загинув 9 грудня 2024 року в окупованому Донецьку) та його заступник Дмитро Нейолов,

(ймовірно загинув 9 грудня 2024 року в окупованому Донецьку) та його заступник директор т. зв. Державної служби виконання покарань Міністерства юстиції ДНР Юрій Дорошенко,

директор Федеральної служби виконання покарань РФ Аркадій Гостєв, його заступники Валерій Боярінєв та Рустам Степаненко,

його заступники та т. зв. керівник угруповання ФСВП у ДНР Кирил Попов,

голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін та його заступник Костянтин Корпусов,

та його заступник командувач Південним угрупованням військ РФ в Україні у червні-вересні 2022 року Сергій Суровікін.

Усі зібрані докази, включно зі свідченнями потерпілих, результатами експертних досліджень, фото- та відеоматеріалами, передані до Міжнародного кримінального суду.

Звертаємося до Прокурора МКС з проханням:

якнайшвидше розпочати розслідування фактів масового вбивства та катування українських військовополонених в Оленівці, які мають ознаки воєнних злочинів, передбачених статтею 28 та статтею 8(2)(а)(і-іi) Римського статуту;

в Оленівці, які мають ознаки воєнних злочинів, передбачених статтею 28 та статтею 8(2)(а)(і-іi) Римського статуту; запросити у Палати Досудового провадження видачу ордерів на арешт винних осіб у зв’язку з наявністю в їхніх діяннях ознак зазначених воєнних злочинів.

Ми віримо, що міжнародне правосуддя продемонструє свою непохитність, і винні у цих жахливих воєнних злочинах понесуть заслужене покарання.