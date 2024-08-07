7 серпня Празький міський суд засудив росіянина Олександра Франчетті до п'яти років позбавлення волі за створення ОЗГ, причетного до окупації Криму в 2014 році. Частина покарання – депортація з Чехії на 10 років.

Про це пише Radio Prague International.

Як повідомляють чеські видання, прокуратура спочатку просила для Франчетті 10 років в’язниці та безстрокове заслання

Відповідач на сьогоднішнє засідання не з’явився.

Відомо, що після звільнення з чеської в’язниці він виїхав до РФ. Наразі Франчетті висувається звинувачення у втікачі.

У справі про екстрадицію Франчетті спочатку заявив, що прибув до Севастополя, коли вже почалася окупація, і патрулював ліси міста разом з іншими цивільними, щоб захистити населення.

Пізніше в основному засіданні він заявив, що взагалі не був на місці злочину.

Він також надав документи, які свідчать про те, що він тоді проходив лікування у російського стоматолога-ревматолога. На засіданні прокурор заявив, що заяви пана Франчетті про неучасть в окупації Криму були неправдивими.