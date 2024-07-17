Сили оборони зірвали плани операції на півночі, яку російські окупаційні війська планували в червні. Наразі ворог застосовує ДРГ, поповнює свої підрозділи, а Сили оборони вживають контрзаходи.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, відповідаючи на питання щодо накопичення на окремих ділянках північного кордону сил ворога.

«Ту операцію, яку в червні ворог почав на північних українських кордонах, українські Сили безпеки і оборони ті плани зламали. Але ми бачимо зараз активність ворожих ДРГ і спроби ротації, заміни, поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат в живій силі і техніці», – повідомив Юсов.

Звичайно, за його словами, українські Сили безпеки і оборони за цим уважно спостерігають, готуються і проводять активні контрзаходи.

Раніше повідомлялося, що оперативна обстановка на кордоні з РФ в межах Сумської та Чернігівської областей залишається напруженою, однак контрольованою Силами оборони.