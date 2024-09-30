Питання ексгумації тіл загиблих під час Волинської трагедії порушуватимуть уже під час першого розділу переговорів про вступ України до ЄС. Без цього Україна не зможе перейти до наступних розділів переговорів.

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський сказав в етері Polsat News.

За його словами, перший розділ переговорів про вступ присвячений верховенству права та системі правосуддя. Саме в його межах хочуть порушити питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

«Якщо цей розділ не буде закрито, Україна не просунеться в наступних розділах», — каже Бартошевський.

Водночас він запевнив, що Польща «не шантажує» Україну, а просто говорить, що «вони повинні поводитися згідно з європейськими правилами». На його думку, це дасть змогу зрештою дійти згоди щодо цього питання.

«Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків», — каже заступник глави польського МЗС.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також сказав, що без розв’язання питання Волинської трагедії Україна не зможе вступити до Євросоюзу. Тим часом президент Анджей Дуда критикував такі твердження, які, на його думку, «йдуть в річищі політики Володимира Путіна».