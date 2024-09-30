Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський сказав в етері Polsat News.
За його словами, перший розділ переговорів про вступ присвячений верховенству права та системі правосуддя. Саме в його межах хочуть порушити питання ексгумації жертв Волинської трагедії.
«Якщо цей розділ не буде закрито, Україна не просунеться в наступних розділах», — каже Бартошевський.
Водночас він запевнив, що Польща «не шантажує» Україну, а просто говорить, що «вони повинні поводитися згідно з європейськими правилами». На його думку, це дасть змогу зрештою дійти згоди щодо цього питання.
«Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків», — каже заступник глави польського МЗС.
Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також сказав, що без розв’язання питання Волинської трагедії Україна не зможе вступити до Євросоюзу. Тим часом президент Анджей Дуда критикував такі твердження, які, на його думку, «йдуть в річищі політики Володимира Путіна».