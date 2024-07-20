Про це 20 липня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.
В Одесі дипломат зустрівся з представниками католицької спільноти, ознайомився з роботою українського зернового коридору та оглянув Спасо-Преображенський кафедральний собор, у який рік тому влучила російська ракета під час атаки на місто.
За даними ОВА, це перший візит державного секретаря Святого Престолу в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення.
До Одеси кардинал Пʼєтро Паролін відвідав Львів. У планах дипломата також були візити до Києва та Житомирщини.
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