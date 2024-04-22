Про це йдеться в прямому етері телеканалу “Еспресо”.
“Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне провадження за фактом дезертирства військовослужбовців. Відповідно до Кримінального кодексу України (ККУ), за дезертирство зі зброєю в умовах воєнного стану можна понести суворе покарання, зокрема від 5 до 12 років позбавлення волі. Якщо до цього додати ще факт посягання на життя поліцейського, то досить імовірним являється довічне ув’язнення. Військовослужбовців, які причетні до розстрілу правоохоронців на Вінниччині, затримано. Триває розслідування за двома кримінальними провадженнями. Підозрювані понесуть найсуворішу відповідальність за скоєний злочин”, – радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в етері телеканалу “Еспресо”.
Нагадаємо, що вночі 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. Двоє чоловіків, які знаходилися всередині, відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник дістав поранень.
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