Світові лідери відреагували та засудили удар Росії по Одесі під час візиту туди президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кірьякоса Міцотакіса

Про це вони заявили у соціальних мережах.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російську атаку по Одесі та заявила, що світ на боці України.

“Я рішуче засуджую підлий напад Росії на Одесу під час візиту Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса. Ця нова спроба терору нікого не залякає – ні двох лідерів на місцях, ні відважний народ України”, – написала вона.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав атаку на Одесу ознакою її “боягузливої тактики”.

“Напад на Одесу під час візиту Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса є ще однією ознакою боягузливої тактики Росії в її агресивній війні проти України. Це гідно осуду і нижче навіть за те, як Кремль чинить зазвичай”: написав Мішель.

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що атака по Одесі – “ще один приклад жахливих наслідків цього конфлікту”, пише “Укрінформ”.

“Ми бачили ці повідомлення… Очевидно, що це ще один приклад жахливих наслідків цього конфлікту. Ми вкотре засуджуємо будь-які напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру”, – сказав речник.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що війна Росії проти України “становить загрозу для спільної безпеки в Європі”.

“Молдова різко засуджує нахабний ракетний удар Росії по Одесі. Націлювання на Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса. Місце зустрічі викликає занепокоєння. Війна Росії проти України становить пряму загрозу нашій спільній безпеці в Європі. Термінова підтримка України є вкрай необхідною”, – сказала президентка Молдови.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер також відреагував на обстріл Одеси та заявив, що це ще раз демонструє, наскільки критичною є потреба ЗСУ в додаткових засобах протиповітряної оборони.

“Цей удар є ще одним нагадуванням про те, що Росія продовжує обстрілювати Україну щодня. І це є нагадуванням про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони”, – сказав він.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив ракетний обстріл Одеси.

Безрозсудна повітряна атака на Одесу, коли Президент і прем’єр-міністр перебували у місті, щоб вшанувати пам’ять жертв удару безпілотника по житловому будинку 2 березня, вкотре доводить нехтування Путіним будь-якими нормами та його готовність до ескалації”, – написав Боррель.

Посолка Сполучених Штатів Бріджит Брінк заявила, що Росія “знову демонструє, що Росія не цінує людське життя”.