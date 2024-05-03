Медійники поділилися викликами, з якими стикаються під час війни.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну закрилося понад 200 ЗМІ. Про це з нагоди Всесвітнього дня свободи преси заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

У зверненні, опублікованому в мережі Х, вона наголосила на хоробрості українських журналістів і засудила атаки Кремля проти працівників ЗМІ.

“Вільні ЗМІ – це поінформована громадськість. І саме в цьому полягає сила демократії. Тому Кремль цинічно атакує журналістів, скидаючи бомби на готелі, де розміщуються журналісти, руйнуючи місцеві теле- та радіовежі, цензуруючи ЗМІ на окупованих територіях і в самій Росії,” – зазначила Бріджит Брінк.

Вона також заявила, що незалежні медіа в Україні залишаються опорою демократії та мають важливе значення для її євроатлантичних прагнень і гарантують, що уряд дотримується найвищих стандартів підзвітності та прозорості.