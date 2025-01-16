Як повідомляє The Guardian, у офісі Стармера уточнили, що країни підпишуть важливу угоду про 100-річне партнерство, спрямовану на поглиблення безпекових зв’язків і зміцнення співпраці на майбутні покоління.

Цей договір посилить військову співпрацю в сфері морської безпеки, створивши нову структуру для забезпечення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях і стримування російської агресії. У заяві зазначається, що Україна має висококваліфіковану армію і розвиває передову техніку, тому співпраця у сфері безпеки зробить Великобританію сильнішою.

Згідно з інформацією з офісу прем’єра, у рамках підписання угоди він оголосить про нову підтримку України з боку Британії, включаючи летальну допомогу та економічну підтримку. Стармер також підкреслив, що амбіції президента Путіна віддалити Україну від її партнерів зазнали серйозної поразки.

«Ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство підніме нашу дружбу на новий рівень. Мова не лише про “тут і зараз”, а й про інвестиції у наші країни на наступне століття, технологічний розвиток, наукові досягнення і культурні обміни, а також використання інновацій, які Україна продемонструвала в останні роки», — заявив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розглядають можливість направлення військовослужбовців своїх країн до України як миротворчий контингент. Ця ініціатива обговорюється у контексті потенційної угоди між Києвом і Москвою про припинення бойових дій.