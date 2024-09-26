Британський прем'єр Кір Стармер вважає, що наступні тижні та місяці стають вирішальними у російсько-українській війні, він обговорив із президентом Володимиром Зеленським головні виклики.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Стармер зазначив, що зустрівся із Зеленським, щоб обговорити виклики, з якими стикається Україна, та вкотре підтвердити непохитну підтримку.

“А також щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними”, – акцентував він.

Головними темами перемовин Зеленського та Стармера стали безпекова ситуація та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці.

Також вони приділили увагу реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації “формули миру”, підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна – НАТО та прогресу в переговорах щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.