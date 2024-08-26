Про це заявив прем’єр Чехії Петр Фіала, передає портал Novinky.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії Чехія змогла передати Україні 2 млн одиниць боєприпасів великого калібру та 22 млн одиниць середнього калібру.
Фіала назвав ці дані в контексті ініціативи з постачання боєприпасів, до якої приєдналася низка країн.
“На цей час ми щомісяця постачаємо Україні десятки тисяч боєприпасів великого калібру” – зазначив чеський прем’єр.
Він також підкреслив, що безпека всіх учасників цього процесу ретельно забезпечується.
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