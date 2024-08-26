З 2022 року Чехія передала Україні мільйони снарядів малого та великого калібрів. Україна щомісяця отримує "десятки тисяч" боєприпасів.

Про це заявив прем’єр Чехії Петр Фіала, передає портал Novinky.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії Чехія змогла передати Україні 2 млн одиниць боєприпасів великого калібру та 22 млн одиниць середнього калібру.

Фіала назвав ці дані в контексті ініціативи з постачання боєприпасів, до якої приєдналася низка країн.

“На цей час ми щомісяця постачаємо Україні десятки тисяч боєприпасів великого калібру” – зазначив чеський прем’єр.

Він також підкреслив, що безпека всіх учасників цього процесу ретельно забезпечується.