Прем'єр Гренландії публічно оголосив про бажання острова "не бути ні США, ні Данією" Очільник уряду залежної території готовий розмовляти з Дональдом Трампом.



Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на слова прем’єр-міністра острова Муте Егеде.

Егеде зазначив, що Гренландія хоче бути не американською чи данською, а незалежною.

“Статус-кво не є варіантом» для Гренландії. Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями”, — сказав він на пресконференції в п’ятницю.

Егеде додав, що Гренландія відкрита для співпраці зі США, як це було тривалий час, але наполягав на тому, що її долю вирішуватимуть самі гренландці. Він сказав, що військова загроза Трампа є «серйозною», але гренландці повинні уникати «істерики».

“Коли я розмовляю з лідером іншої країни, я повинен бути разом з послом Данії. Це ті речі, де ми хочемо мати власний голос”, — додав він.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила на тій же зустрічі, що прагнення Гренландії до незалежності є «законним і зрозумілим», назвавши інтерес США до автономної території «позитивним».

Нагадаємо, що нещодавно обраний президент США Дональд Трамп сказав, що не виключає застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.