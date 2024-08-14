Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про свою відставку у вересні та відмовився від участі у переобранні лідера Ліберально-демократичної партії.

Про це пише Kyodo News.

Кішіда оголосив про своє рішення не брати участь у президентських виборах, щоб продемонструвати зміни в ЛДП та відновити довіру громадськості.

Він підкреслив важливість єдності депутатів партії під новим лідером для вирішення актуальних проблем, таких як зниження народжуваності та зміцнення обороноздатності. Кішіда планує залишитися активним членом ЛДП, але не коментував питання свого наступника.

Колишній міністр оборони Японії Сігеру Ісіба висловив намір балотуватися на посаду голови ЛДП, користуючись популярністю серед населення. Раніше він був генеральним секретарем партії.